Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Луганським та Широкиним
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій захисників України, при цьому продовжуючи порушувати Мінські угоди. Вночі, майже одночасно, ворог розпочинав порушення режиму тиші на різних ділянках”, - повідомив речник.
За словами Гуцуляка, близько 02.40 від н.п. Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по оборонцях Луганського. З 02.50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по захисниках Широкиного, застосувавши згодом ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм, повідомив речник.
“За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає”, - наголосив Гуцуляк.
Під час брифінгу також відзначили, що підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи чергові вогневі засоби для придушення ворожої збройної активності.
Фото: ООС