На Донбасі - шість порушень "тиші", окупанти стріляють із артилерії та мінометів

30 січня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по українським позиціям, а саме:

поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем;

поруч з Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 14 пострілів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Також відзначається, що чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82-мм мінометів – 13 мін;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету.

Вчора, 30 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська 2 рази здійснили обстріли наших позицій, а саме:

поруч з Луганським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з 82 – мм мінометів противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає”, - пише штаб.

Фото: ООС