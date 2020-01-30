Окупанти на Донбасі гатять зі ствольної артилерії, поранений боєць ЗСУ

Станом на 18.00 четверга, 30 січня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем", - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.

По захисникам Новотошківського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог тричі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82 мм – 13 мін.

Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.

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Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

29 січня окупанти обстрілювали позиції ОС 9 разів.