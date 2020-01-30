Окупанти посилюють мотострілецькі підрозділи танками та артилерією

Російсько-окупаційні війська посилюють свої мотострілецькі підрозділи танками та артилерією, розміщуючи озброєння та техніку поблизу лінії зіткнення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Головне управління розвідки повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК. У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення”, - повідомив речник.

Праута також наголосив, що ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних (ротних) тактичних груп з проведенням стрільб, у т. ч. з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.