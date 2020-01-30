Окупанти посилюють мотострілецькі підрозділи танками та артилерією
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Головне управління розвідки повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК. У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення”, - повідомив речник.
Праута також наголосив, що ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних (ротних) тактичних груп з проведенням стрільб, у т. ч. з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.