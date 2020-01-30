Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського і Березового, поранений боєць

Російсько-окупаційні війська станом на 12.30 обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського та Березового. Поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Щодо обстановки упродовж поточної доби. На Луганському напрямку близько 11-ї години окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського. На Донецькому напрямку з 9-ї години противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював наші позиції в районі населеного пункту Березове”, - сказав речник.

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За словами Праути, станом на 12.30 внаслідок ворожих обстрілів одного українського захисника поранено.