Російське командування провело навчання артилерійських дивізіонів на Донбасі - розвідка

Російське окупаційне командування одночасно провело стрільби артилерійських підрозділів на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Південному військовому окрузі ЗС РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Російське окупаційне командування продовжує інтенсивні заходи бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля противника зосередженні на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, у т. ч. з практичним виконанням стрільб у складі мінометних батарей та артилерійських дивізіонів”, - повідомив речник.

За його словами, минулого тижня у 1 та 2 АК окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами.

“Головне управління розвідки Міноборони України зазначає, що одночасно вказані аналогічні заходи проведені й у з’єднаннях і частинах Південного військового округу російської армії, що підтверджує планування бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за єдиним задумом ЗС РФ”, - наголосив Гуцуляк.