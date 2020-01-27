Окупанти застосовують 120-мм міномети та БМП, двоє бійців ООС загинули

Окупанти застосовують 120-мм міномети та БМП, двоє бійців ООС загинули

Укрінформ
За минулу добу окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів; поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем; двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Крім того, о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.

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