Штаб ООС розповів про ситуацію на ділянках розведення
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим Тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів", - зазначається у повідомленні.
Представники ДСНС щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.
Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму Тиша.
Як повідомляв Укрінформ, 26 січня російські окупаційні війська упродовж дня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє військових загинули ще двоє отримали бойові травми.