Штаб ООС розповів про ситуацію на ділянках розведення

На ділянках розведення сил та засобів у районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація стабільна.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим Тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів", - зазначається у повідомленні.

Представники ДСНС щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму Тиша.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 січня російські окупаційні війська упродовж дня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє військових загинули ще двоє отримали бойові травми.