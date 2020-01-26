Окупанти знову не пропустили спостерігачів ОБСЄ в ОРДЛО

Представники збройних формувань Російської Федерації не пропустили патруль СММ ОБСЄ на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Староласпа, Заїченко, Приморське та Соснівське.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові обмеження СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії з боку збройних формувань Російської Федерації.

У щоденному звіті від 25 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Староласпа, Заїченко, Приморське та Соснівське", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Ізварине та у пішохідному пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Сєверний спостерігачам СММ було запропоновано залишити зазначені райони.

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"П’ятий день поспіль представники збройних формувань Російської Федерації обмежують доступ спостерігачів Місії поблизу ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське до камери СММ", - додали у повідомленні.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.