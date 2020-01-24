В Укроборонпромі не виявили пошкоджених корпусів бронетранспортерів БТР-4Е

Робоча група, до якої ввійшли фахівці Міністерства оборони й держконцерну Укроборонпром, не знайшла пошкоджень на бронетранспортерах БТР-4Е, які передали концерну у кінці 2019 року.

Про це у Facebook повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

"За результатами перевірки жодних дефектів, у тому числі непроварів, тріщин та несплавлень не було знайдено. Уся поставлена техніка повністю відповідає технічній документації.", — написав він.

Найєм уточнив, що акти перевірок та детальну інформацію офіційно оприлюднять 25 січня.

"Перевірка комплектуючих інших (не поставлених) машин буде продовжена. Завтра до Харкова виїде додаткова група Концерну з Києва", — додав він.

Нагадаємо: Міністерство оборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів серії БТР-4Е через те, що нібито робоча група, про яку повідомив Найєм, знайшла пошкодження зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е у місцях постійної дислокації.

В оборонному відомстві заявили, що з’ясовують можливі факти неналежного виконання посадових обов’язків службовими особами, відповідальних за цей процес.