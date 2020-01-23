Укроборонпром дав 24 години на перевірку якості корпусів БТР-4Е

Укроборонпром дав Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені O.O. Морозова та "Лозівському ковальсько-механічного заводу" 24 години для з’ясування достовірності оприлюдненої у ЗМІ інформації щодо якості зварювання корпусів БТР-4Е.

Про це повідомляється на сайті Укроборонпрому.

"Директор Харківського конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) Яков Мормило отримав наказ терміново створити комісію і протягом доби провести верифікацію оприлюднених фотографій та інформації щодо стану корпусів для виготовлення БТР-4Е за контрактом з Міністерством оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво "Укроборонпрому" також запросило до Києва директора та власника "Лозівський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ) з вимогою пояснити оприлюднену інформацію.

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Крім того, безвідносно результатів перевірок Концерн пропонує Управлінню військових представництв МОУ повторно перевірити усі корпуси виробництва "Лозівський ковальсько-механічний завод", що перебувають на цей час у виробництві.

"У випадку виявлення браку або технологічних недоліків, державний концерн "Укроборонпром" буде вимагати від співвиконавця контракту виконати свої зобов’язання щодо якості продукції згідно з вимогами технічної документації у повному обсязі та за власний рахунок", - йдеться у повідомленні

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що приватне підприємство «Лозовський ковальско-механічний завод» поставило на Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком.

"Це неякісне зварювання, "не провар", як стверджують фахівці, броні – тобто, пустоти під тонким шаром металу, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями. І також тріщини, які ховаються під фарбою. Окрім цього, кожен із цих залізних напівфабрикатів ще треба буде "допилювати напильником" із колосальною втратою часу, аби можна було встановити вузли та агрегати збиральними командами ХКБМ", - наголосив він і розмістив на підтвердження фотографії.