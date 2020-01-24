Міноборони призупинило постачання армії БТР-4Е

Міністерство оборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"24 січня робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними пошкодження наплавки підтверджені на кількох бронетранспортерах", - йдеться в повідомленні.

На початку січня 2020 року під час виконання заходів вхідного контролю фахівцями 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод” були виявлені пошкодження "зміцнюючої наплавки" на зварних з’єднаннях бортів. З метою з’ясування усіх причин та обставин, що призвели до цієї ситуації, фахівцями Міноборони спільно з Держконцерном "Укроборонпром" було створено спільну робочу групу.

Як зазначається, наразі члени робочої групи спільно з представниками підприємств визначаються обставини і причини виникнення дефектів. Одночасно проводиться розробка організаційно-технічних заходів стосовно недопущення виникнення дефектів у подальшому виробництві.

"З метою недопущення постачання до ЗСУ неякісної продукції та до часу з’ясування всіх обставин, Міноборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е", - повідомляють в оборонному відомстві.

Окрім того, міністерство з’ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов’язків службовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництвом Міноборони буде вжито заходів щодо притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.