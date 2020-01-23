Окупанти облаштовують вогневі позиції біля цивільних об'єктів на Донбасі — розвідка

Російсько-окупаційні війська обладнують тимчасові вогневі позиції у безпосередній близькості до цивільних об'єктів на околицях населених пунктів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для здійснення провокаційних обстрілів підрозділів Об’єднаних сил. Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії та мінометів окупанти облаштовують на околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об’єктів", - повідомив Гуцуляк.

Водночас, за словами речника, для підвищення ефективності застосування артилерії та мінометів у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ систематично проводяться навчальні збори з коригувальниками мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.