Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового зі 120-мм мінометів

Від початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Травневого, Луганського та Оріхового.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“До 12.30 російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь на Луганському напрямку. Вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Травневого. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Луганського”, - повідомив речник.

Праута зауважив, що обидва обстріли тривали по 15 хвилин. В останньому випадку українські військові відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння.

За його словами, адекватно відповідати ворогу після 10-ї ранку також довелося військовослужбовцям, які виконують бойові завдання біля Оріхового, у відповідь на застосування окупантами станкових протитанкових і автоматичних гранатометів. Крім того, ворожий обстріл українських позицій у цьому районі зі 120-мм мінометів розпочався об 11.30.

“За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає”, - повідомив Праута.