Окупанти 6 разів за добу порушили "тишу": загинув військовий, ще 10 - поранені

18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні сил ООС.

"Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"... Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовців Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У командуванні ООС зафіксували наступні обстріли окупантами наших військових:

поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;

неподалік Павлопіля - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

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Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали у штабі ООС.

Раніше повідомлялось, що 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів восьмеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.