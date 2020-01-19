Окупанти 6 разів за добу порушили

Окупанти 6 разів за добу порушили "тишу": загинув військовий, ще 10 - поранені

Укрінформ
18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні сил ООС.

"Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"... Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовців Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бойовики розмістили 650 мін на ділянці розведення в Золотому – ОБСЄ

У командуванні ООС зафіксували наступні обстріли окупантами наших військових:

  • поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
  • поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
  • неподалік Павлопіля - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
  • в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
Читайте також: Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали у штабі ООС.

Читайте також: Окупанти гатять із заборонених мінометів та БМП, поранені восьмеро бійців

Раніше повідомлялось, що 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів восьмеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-