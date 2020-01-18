Окупанти гатять із заборонених мінометів та БМП, поранені восьмеро бійців

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

“Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета - 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлопіля - з БПЛА противник скинув два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї,” - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що противник також обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 120 мм - 10 мін та автоматичних станкових гранатометів.

18 січня, внаслідок ворожих обстрілів восьмеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.