ЄС занепокоєний повідомленнями ОБСЄ про порушення “тиші” на Донбасі

ЄС занепокоєний повідомленнями ОБСЄ про порушення “тиші” на Донбасі

Укрінформ
Європейський Союз занепокоєний повідомленнями СММ ОБСЄ про присутність бойовиків керованих Росією збройних формувань на ділянці розведення сил у Петрівському.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 16 січня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми занепокоєні повідомленнями СММ про порушення режиму припинення вогню, які були оцінені, як всередині ділянки розведення у Петрівському, так і про осіб у військовій формі одягу на ділянці розведення поблизу колишніх позицій підтримуваних Росією збройних формувань", - йдеться у заяві.

Читайте також: Євросоюз закликав до звільнення затриманих в Криму українців

Також в ЄС додали про неприпустимість того, що 7 січня 2019 року один з бойовиків російських збройних формувань намагався отримати підпис патруля СММ під заявою, в якій неправильно вказувалося, що порушення припинення вогню відбулося поза зоною розведення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-