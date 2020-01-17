ЄС занепокоєний повідомленнями ОБСЄ про порушення “тиші” на Донбасі
Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 16 січня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми занепокоєні повідомленнями СММ про порушення режиму припинення вогню, які були оцінені, як всередині ділянки розведення у Петрівському, так і про осіб у військовій формі одягу на ділянці розведення поблизу колишніх позицій підтримуваних Росією збройних формувань", - йдеться у заяві.
Також в ЄС додали про неприпустимість того, що 7 січня 2019 року один з бойовиків російських збройних формувань намагався отримати підпис патруля СММ під заявою, в якій неправильно вказувалося, що порушення припинення вогню відбулося поза зоною розведення.