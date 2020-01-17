Євросоюз закликав до звільнення затриманих в Криму українців

Євросоюз закликає до продовження зусиль із звільнення усіх інших незаконно затриманих українських громадян, включаючи кримських татар.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер,16 січня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми високо цінуємо роль Тристоронньої контактної групи у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня. У результаті 76 громадян України були звільнені з полону в непідконтрольних уряду районах. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку. Однак зусилля щодо звільнення всіх затриманих під фальшивим чи надуманим приводом, включаючи кримських татар, повинні продовжуватися", - зазначається у заяві.

В ЄС також закликали сторони конфлікту на Донбасі добросовісно виконати зобов’язання, включаючи ті, які були взяті у ході нормандського саміту 9 грудня.

"У цьому контексті ми вдячні українському керівництву за конструктивний підхід та політичну волю щодо переговорів про припинення конфлікту", - наголосили в заяві ЄС, додавши, що конфлікт в Україні залишається найбільш нагальним викликом безпеки в Європі.

"Стійке політичне врегулювання цього конфлікту є головним пріоритетом для ЄС. Таке врегулювання має забезпечити відновлення поваги до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Повна імплементація Мінських домовленостей є першочерговою у цьому плані, як безумовне дотримання режиму припинення вогню, а також забезпечення повного, безпечного, безумовного та безперешкодного доступу для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України", - заявили в заяві ЄС.