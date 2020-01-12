За суботу ОБСЄ нарахувала майже 90 вибухів на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у суботу зафіксувала на Донбасі 88 вибухів.

Про це зазначається у щоденному звіті організації за 11 січня 2020 року.

ОБСЄ повідомляє про 80 вибухів у Донецькій області.

"Понад половину порушень режиму припинення вогню (в Донецькій області - ред.) зафіксовано в районах на північ від н.п. Широкине, а ще майже половину вибухів — у районах на північний захід від н.п. Новогригорівка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Луганській області організація зафіксувала 8 вибухів, усі поблизу н.п Донецького.