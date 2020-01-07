ОБСЄ заявляє про порушення українськими військовими Мінських угод, СЦКК заперечує

Українська сторона СЦКК заявляє про недостовірність інформації СММ ОБСЄ щодо порушень українською стороною Мінських домовленостей щодо відведення озброєння.

Про це йдеться у заяві СЦКК, опублікованій на сторінці штабу ООС у Facebook.

"У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо порушень українською стороною Мінських домовленостей стосовно відведення озброєння, а саме - зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса", - йдеться у повідомленні.

Так, українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

"Відповідно до Мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йде", - наголошують у СЦКК.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру.

Як повідомляв Укрінформ, на непідконтрольній урядові України території патрулем спецмісії ОБСЄ зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль СММ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).

Фото: facebook.com/oscesmm