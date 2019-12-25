Окупанти на Донбасі 10 разів порушили "тишу", двоє поранених

24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл пролунав у ніч на 25 число.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисниках населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", - йдеться у повідомленні.

Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

чотири рази неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – з гранатометів різних систем;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Кримське. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - додали у штабі ООС.