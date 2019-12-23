Ситуація на ділянках розведення сил та засобів стабільна — штаб ООС

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів залишається стабільною.

Про це у Facebook повідомив пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу", - зазначається у повідомленні.

У штабі додали, що на ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Там наразі тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша".

Як раніше повідомляло агентство, станом на 18.00 понеділка, 23 грудня, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті цих обстрілів немає.