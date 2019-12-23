На Донбасі - три порушення “тиші”, окупанти стріляють із гранатометів

Станом на 18.00 понеділка, 23 грудня, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл з великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.