На Донбасі - три порушення “тиші”, окупанти стріляють із гранатометів
Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.
Один обстріл з великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.