Штаб ООС назвав ім’я загиблого на Донбасі бійця

Унаслідок ворожого обстрілу 22 грудня отримав поранення, несумісні з життям, боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Герман Соловйов.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба штабу ООС.

"Вчора, 22 грудня, ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади "Холодний Яр" – солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям", - ідеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації за минулу добу вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.