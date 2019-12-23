Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм., а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Пісків – зі стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Три обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – міномети калібру 82 мм.

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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку Об'єднаних сил немає.