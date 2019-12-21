СБУ знайшла нові докази вербування засуджених у лави окупантів на Донбасі

Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, отримали чергові докази вербування проросійськими терористами в`язнів, переданих до українських пенітенціарних установ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За словами засуджених, умовою їхнього обміну та переміщення на підконтрольну Україні територію є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із так званими силовими структурами квазіреспублік. Щоб отримати у в`язнів згоду бойовики застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім родинам. Крім того засуджених утримують у жахливих умовах – у колоніях «Л/ДНР» відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних із такими тюремними порядками сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: зеки будують бліндажі для бойовиків, риють окопи», - йдеться у повідомленні.

Свідчення про саме такі методи терористів надав СБУ один із етапованих в`язнів. Чоловік, переміщений із колонії з непідконтрольної частини Луганщини, мав після завершення терміну покарання збирати для терористів інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів і військової техніки. Усвідомлюючи можливі наслідки виконання наказу, відразу після прибуття чоловік звернувся до СБУ за правовою допомогою. Він надав детальні свідчення про обставини свого вербування і отримане завдання.

Служба безпеки вкотре попереджає, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчиняли на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок із ворожими спецслужбами.