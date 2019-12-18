Справу організатора “референдуму ДНР" передадуть до Верховного суду

Справу Романа Лягіна, одного з організаторів псевдореферендуму про створення терористичної організації "ДНР" направлять в Київський апеляційний суд, звідки передадуть у Верховний суд.

Про це повідомляє "5-й канал".

Відзначається, що там буде винесено рішення про подальший шлях справи — Верховний суд вирішить, чи буде відвід судді та де розглядатимуть справу. Не виключено, що матеріали передадуть до суду в Донецькій області.

Відомо, що серед сторін обвинувачення — представники захопленого в Донецьку арт-центру "Ізоляція". Вони зазначають, що саме в цьому центрі бойовики утримують в заручниках українських військових, журналістів та цивільних.

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Адвокат потерпілої сторони Володимир Єфименко клопотав про відвід головуючого судді на початку судового засідання. Правозахисник стверджує, що суддя постійно переносить розгляд справи.

"Судом ігнорується право, участь і здійснюється перешкоджання в доступі до правосуддя. Заява про відвід розглянута не була і було відмовлено в розгляді цієї заяви, оскільки суд наголошує на тому, що "Ізоляція" не є начебто потерпілим у цьому кримінальному провадженні", – повідомив адвокат потерпілого фонду Єфременко.

Нагадаємо: навесні 2014 року Лягін керував так званою виборчою комісією в нинішніх ОРДЛО. За результатами фейкових референдуму утворилося терористичне угрупування "ДНР". Українські спецслужби затримали Романа Лягіна в червні 2019 року. Його звинувачують у державній зраді.

Фото: Віталій Овчаренко