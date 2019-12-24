Окупанти сім разів порушили “тишу”, поранений боєць ООС
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів", - йдеться у вечірньому зведенні.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу Березового.
Решта обстрілів зафіксована у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, окупанти тричі обстріляли позиції неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Кримського бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, у районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу Шумів – з гранатометів.
"Сьогодні, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовців Об'єднаних сил дістав поранення", - поінформували у штабі.