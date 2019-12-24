Окупанти гатять з мінометів та гранатометів, поранений військовий
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Від початку поточної доби, 24 грудня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення режиму припинення вогню, здійснивши шість прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил, один раз порушивши Мінські угоди”, - повідомив речник.
Зокрема, з 02.35 протягом пів години від Докучаєвська окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках н.п. Березове. З 06.35 протягом години бойовики двічі обстріляли українських воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили дев'ять мін калібру 82 мм та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння.
Також, застосовуючи гранатомети та стрілецьке озброєння, російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах н.п. Кримське, Світлодарськ та Шуми.
“За наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів отримав поранення один наш захисник. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я — задовільний”, - повідомив Гуцуляк.
Він також зазначив, що українські військові вели адекватні оборонні дії, застосовуючи легке піхотне озброєння.