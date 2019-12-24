Окупанти гатять з мінометів та гранатометів, поранений військовий

Російські окупаційні війська від початку доби шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Один український військовий зазнав поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 24 грудня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення режиму припинення вогню, здійснивши шість прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил, один раз порушивши Мінські угоди”, - повідомив речник.

Зокрема, з 02.35 протягом пів години від Докучаєвська окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках н.п. Березове. З 06.35 протягом години бойовики двічі обстріляли українських воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили дев'ять мін калібру 82 мм та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння.

Також, застосовуючи гранатомети та стрілецьке озброєння, російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах н.п. Кримське, Світлодарськ та Шуми.

“За наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів отримав поранення один наш захисник. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я — задовільний”, - повідомив Гуцуляк.

Він також зазначив, що українські військові вели адекватні оборонні дії, застосовуючи легке піхотне озброєння.