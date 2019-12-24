Окупанти на Донбасі сім разів порушили “тишу”, втрат немає

Окупанти на Донбасі сім разів порушили “тишу”, втрат немає

Укрінформ
За минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік населеного пункту Старогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету; біля Василівки – зі стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів.

Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

Втрат з нашого боку немає.

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