“Ні війни, ні миру” та інші: експерт розповів про чотири сценарії для Донбасу

Існують кілька ключових сценаріїв з вирішення питання Донбасу, однак Україна наразі перебуває на етапі "ні війни, ні миру".

Так зазначив під час презентації доповіді “Прогноз 2020: виклики і можливості” в Укрінформі експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

"Якщо ми говоримо про сценарій по Донбасу - є декілька ключових сценарних груп. Перша - "ні війни, ні миру", в якій ми існуємо сьогодні. Друга сценарна група - мирне повернення Донбасу - воно включає в себе все - від реалізації "плану Путіна" з мирного повернення і закінчуючи нашим планом. Третій сценарій - неукраїнський Донбас. І четвертий - військовий сценарій", - зазначив він.

Тишкевич зауважив, що, зважаючи на зовнішньополітичну ситуацію в країні, "США наразі не зацікавлені виходити на велику угоду з РФ з розподілу сфер впливу".

"Російська Федерація, якщо аналізувати її галузеві програми розвитку, зацікавлена вийти з-під санкцій та обмежень... І, відповідно до цього, буде проходити так званий мирний процес, проходитимуть перемовини, РФ на цих перемовинах пробуватиме закласти "міни уповільненої дії" для наступних кроків", - зауважив експерт.

Втім, наголосив Тишкевич, 2020-ий рік для України продовжиться у базовому сценарії "ні війни, ні миру".