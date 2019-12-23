Окупанти завозять на Донбас нові партії мін та гранат — розвідка

Командування російських окупаційних військ посилює передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок облаштування додатковими мінно-вибуховими загородженнями. Зокрема, з початку грудня на окуповані частини Донбасу завозяться нові партії мін та гранат.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“З початку грудня ц.р до передових підрозділів противником завозяться нові партії мін та гранат, які розміщуються для зберігання у необладнаних для цього місцях та з порушеннями. Зазначене призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Шаравари, 20 грудня ц.р. навколо будівлі одного з навчальних закладів на тимчасово окупованій території Луганської області було виявлено розкидані боєприпаси, у тому числі наступальні гранати «Ф-1», які використовуються окупантами для встановлення так званих розтяжок.