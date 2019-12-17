Росія пригнала на Донбас військову техніку і три тисячі тонн пального - розвідка

Російські окупаційні війська від початку грудня поставили на окуповані частини Донбасу три тисячі тонн пально-мастильних матеріалів, а також бронетехніку, артилерійське озброєння.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво РФ нарощує матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, з початку грудня через неконтрольовану ділянку кордону залізничним транспортом туди доставлено близько трьох тисяч тонн пально-мастильних матеріалів”, - зазначив Праута.

Також, за його словами, минулого тижня з РФ приховано перемістили колону військової техніки.

Крім того, речник Міноборони повідомив, що командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як випробувальний полігон. На озброєння з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК продовжують надходити експериментальні зразки зброї та спорядження російського виробництва для дослідної експлуатації в бойових умовах.