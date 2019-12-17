Росія пригнала на Донбас військову техніку і три тисячі тонн пального - розвідка
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво РФ нарощує матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, з початку грудня через неконтрольовану ділянку кордону залізничним транспортом туди доставлено близько трьох тисяч тонн пально-мастильних матеріалів”, - зазначив Праута.
Також, за його словами, минулого тижня з РФ приховано перемістили колону військової техніки.
Крім того, речник Міноборони повідомив, що командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як випробувальний полігон. На озброєння з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК продовжують надходити експериментальні зразки зброї та спорядження російського виробництва для дослідної експлуатації в бойових умовах.