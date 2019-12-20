Рада дозволила морякам і льотчикам отримати статус УБД

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців ВМС та Повітряних сил ЗСУ на отримання статусу учасника бойових дій)".

Ухвалення відповідного рішення підтримали 317 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон відносить до учасників бойових дій членів екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інших осіб, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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Цей закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.