Експерти підтвердили: у 2017 році Новолуганське обстріляли з "ДНР"

Обстріл мирного населення Новолуганського на Донбасі у 2017 році вчинив дивізіон “народної міліції” так званої “ДНР”, яким командувала колишній офіцер МВС України, котра зрадила присязі.

Про це заявили експерти громадської організації Truth Hounds на презентації звіту “Снаряд під подушку: хто винен у масовому обстрілі Новолуганського 2017 року”, повідомляється у пресрелізі, що є у розпорядженні Укрінформу.

Висновок експертів такий: 18 грудня 2017 року обстріл українського селища Новолуганське вівся з двох районів.

У Truth Hounds повідомили, що експерти провели детальні інтерв’ю з 17 свідками обстрілу, проаналізували шість місць влучань снарядів у цивільні об’єкти, провели розвідку відкритих джерел (так звана OSINT-розвідка). Аналітики організації визначили, що обстріл Новолуганського одночасно проводився з двох позицій установками БМ-21 "Град" – із Горлівки (про що раніше повідомляли у Генпрокуратурі України), та із Софіївки, що неподалік Єнакієвого (про цей напрям попередньої інформації не було).

“Очевидно, що винуватцем обстрілу мирного населення України з метою дестабілізації ситуації перед обміном полоненими (у Тристоронній контактній групі всіляко готувалися до різдвяно-новорічного сезону перемир’я й обміну полоненими) став дивізіон "Корса". "Корса" – це позивний керівниці загону, Качури Ольги, колишньої співробітниці донецької міліції. Вона реалізувала сотні операцій, провокацій і десятки воєнних злочинів, подібних до обстрілу Новолуганського”, – повідомив член правління Truth Hounds Ярополк Бриних.

Експерти також установили, що обстріл є воєнним злочином або злочином проти людяності. Оскільки військові об’єкти розташовувалися на відстані понад 1 км від селища, використання реактивних снарядів “Град” не може бути обґрунтоване обстрілом військових цілей.

Як повідомлялося, 18 грудня 2017 року будинки мирних мешканців селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області були обстріляні ракетами РСЗВ “Град”. З проміжком у пів години дві хвилі обстрілів пошкодили 47 будинків, дитячий садочок, школу та церкву. 11 осіб було поранено, 8 госпіталізовано.

Читайте також: Окупанти обстріляли із гранатометів Березове і Новолуганське

Truth Hounds — це правозахисна організація зі штаб-квартирами у Києві та Тбілісі. Вона здійснила сотню польових місій з документування воєнних злочинів, відвідавши близько 80 населених пунктів вздовж лінії зіткнення на Донбасі, та записала свідчення понад 1500 очевидців.

Фахівці Truth Hounds почали набувати досвіду виявлення міжнародних злочинів в ході російсько-грузинської війни 2008 року. Команда документувала непропорційне застосування сили правоохоронцями в Єревані протягом 2015-2016 рр. та в Білорусі навесні 2017 року. Від початку роботи організація співпрацює з Радою Європи, Європейською комісією, ОБСЄ, Міжнародним кримінальним судом, окрім того, вона є учасником платформи “Громадська Солідарність” та Коаліції для Міжнародного кримінального суду.