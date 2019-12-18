Окупанти обстріляли із гранатометів Березове і Новолуганське

У середу, 18 грудня, тишу на кордоні чотири рази порушили збройні формування РФ. Один захисник поранений.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

неподалік населеного пункту Березове - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Водяного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Сьогодні, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Також у місті Мар’їнка в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільного мешканця, який дорогою до лікарні помер.