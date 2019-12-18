Загибель цивільного в Мар’їнці розслідують як теракт
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
“Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України”, - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 18 грудня близько 12:37 з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями здійснено прицільний постріл із снайперської зброї по мирному громадянину, який перебував на подвір’ї власного домоволодіння.
Від кульового поранення у черевну порожнину 56-річний чоловік загинув.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, у Мар'їнці 18 грудня місцевий мешканець зазнав кульового поранення в результаті обстрілу з боку російських окупантів.