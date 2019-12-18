Загибель цивільного в Мар’їнці розслідують як теракт

Загибель цивільного в Мар’їнці розслідують як теракт

Укрінформ
За фактом загибелі 56-річного мирного жителя Мар’їнки Донецької області розпочато розслідування за статтею “Теракт”.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

“Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 18 грудня близько 12:37 з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями здійснено прицільний постріл із снайперської зброї по мирному громадянину, який перебував на подвір’ї власного домоволодіння.

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Від кульового поранення у черевну порожнину 56-річний чоловік загинув.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, у Мар'їнці 18 грудня місцевий мешканець зазнав кульового поранення в результаті обстрілу з боку російських окупантів.

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