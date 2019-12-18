У Мар'їнці від кулі окупантів загинув цивільний

У Мар'їнці місцевий мешканець зазнав кульового поранення в результаті вогню з боку російських окупантів і помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні близько 12:00 у місті Мар’їнка в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільного мешканця. Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з-під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.