На Донбасі з початку доби - три обстріли, поранений боєць ЗСУ
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Від початку поточної доби, 18 грудня, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння”, - зазначив речник.
За його словами, з 06.50 бойові дії тривали протягом півгодини в районі Новолуганського. Починаючи з 07.30 півтори години російсько-окупаційні війська вели прицільний обстріл українських військових поблизу Березового. Крім того, з 10.30, протягом 20 хвилин, ворог вів щільний вогонь з напрямку від Заїченко по захисниках Водяного.
“Сьогодні внаслідок ворожого прицільного вогню дістав поранення один наш герой. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя”, - повідомив Гуцуляк.
Він додав, що українські військові адекватно реагували на ворожу вогневу активність, застосовуючи стрілецьке озброєння.