У штабі ООС назвали ім'я загиблого 17 грудня бійця

Унаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ ввечері 17 грудня зазнав поранень, несумісних з життям, старший солдат 28-ї окремої механізованої бригади Василь Лісіцин.

Про це повідомляє у середу штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"З сумом повідомляємо, що вчора, 17.12.2019, близько 19 години, в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям, старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня російсько-окупаційні війська здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил, унаслідок чого загинув український військовослужбовець.