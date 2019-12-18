Кабмін планує виділити допомогу сім'ям загиблих в АТО

Кабінет міністрів на засіданні розгляне проєкт розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції та особам, які отримали інвалідність внаслідок участі в зазначеній операції.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 18 грудня, опублікованому на Урядовому порталі.

Також урядовці планують схвалити проєкти законів щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян; щодо лібералізації державної політики у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад та нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій; про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Крім того, на Кабміні розглянуть проєкти постанов про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією; про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу; щодо внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік.

Читайте також: Сьогодні збирається уряд

На порядку денному уряду є також проєкт постанови про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків та інші питання.