Ідею про “заморожений конфлікт” на Донбасі підтримують 38% українців

Дві третини українців підтримують дипломатичні шляхи вирішення конфлікту на Донбасі: 38% виступають за припинення воєнних дій i визнання територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту, ще 22% – за надання цим територіям статусу автономії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня.

"Майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи вирішення проблеми на Донбасі: 38% підтримують ідею припинення воєнних дій i визнання територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту, 22% – за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Лише 8% респондентів за їх повне відділення", - йдеться у повідомленні.

З іншого боку, продовження воєнних дій до повного відновлення української влади на Донбасі підтримують 16% опитаних. Як зазначається, за останній місяць кількість прихильників воєнного шляху розв’язку питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед симпатиків партії "Європейська солідарність", найменше – "Опозиційна платформа – За життя".

Крім того, чверть опитаних вважають, що для встановлення миру на Донбасі потрібно менше одного року. Третина респондентів стверджують, що для цього потрібно від одного до п’яти років, 16% – більше п’яти років. Лише 7% зазначають, що встановити мир на окупованому Донбасі неможливо.

Натомість щодо тривалості повного повернення територій окупованого Донбасу думки дещо відрізняються: 22% вважають, що для цього потрібно більше п’яти років, третина – від одного до п’яти років і лише 14% стверджують, що потрібно менше року. Лише 9% вважають, що окуповані території на сході України повернути неможливо.

У швидке встановлення миру частіше інших вірять жителі сходу, натомість щодо термінів реінтеграції думки менш оптимістичні.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.