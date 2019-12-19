Окупанти обстріляли позиції ООС біля Троїцького

Станом на 18.00 четверга, 19 грудня, російські окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС