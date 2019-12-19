Франція спонукатиме РФ до тиску на бойовиків заради "тиші" на Донбасі - посол

Франція має намір спонукати Росію до тиску на незаконні збройні формування на Донбасі з метою виконання ними досягнутої в Парижі домовленості про забезпечення до кінця року повного і всеохопного припинення вогню в зоні конфлікту.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на пресконференції у четвер, 19 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Текст паризького комюніке має велике значення, бо він містить відповідні дедлайни і дати, які належить виконувати з огляду на взяті сторонами зобов'язання. Зрозуміло, разом з нашими німецькими колегами ми будемо докладати увесь наш дипломатичний вплив, аби саме так і відбулось", - сказав де Понсен.

Він зауважив, що складнощі на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську стосовно впровадження рішень, які ухвалюються в нормандському форматі чотирма сторонами, виникають регулярно і в минулому вже мали місце ситуації, коли відбувалося блокування певних механізмів.

"І в цьому сенсі я наголошую на необхідності певного дипломатичного впливу з боку чотирьох учасників нормандського формату, аби ті рішення, які були ухвалені, зокрема, на саміті в Парижі знайшли свою реалізацію на рівні Тристоронньої контактної групи", - підкреслив дипломат.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо об'єкта цього дипломатичного тиску, посол Франції зазначив, що в баченні Франції "саме Російській Федерації наразі належить скористатися можливостями впливу на сторону сепаратистів і спонукати її до виконання зобов'язань, які були ухвалені в Парижі, зокрема щодо припинення вогню".

"Ці зобов'язання зафіксовані в Парижі і кожному підписанту наразі слід зробити все належне для їх виконання. Ми маємо намір насправді зробити так, щоб мав місце тиск з боку Росії на тих, хто мусить забезпечити припинення вогню", - резюмував де Понсен.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона й Ангели Меркель.