Перевести всі структури Генштабу на стандарти НАТО планують до кінця 2020 року

Перебудова Генштабу ЗСУ, під час якої будуть створені командування різних підрозділів, завершиться до 5 лютого 2020 року. Загалом же перехід усіх структур Генштабу та органів військового управління оперативної ланки на J-структури завершать до кінця наступного року.

Про це в інтерв'ю АрміяInform повідомив перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук.

“До 5 лютого маємо завершити перебудову Генерального штабу. В процесі цієї реформи створять Командування Об’єднаних сил, Командування сил підтримки, Командування сил логістики, Командування медичних сил, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки, Управління стратегічних комунікацій. Загалом усі організаційні заходи щодо переведення всіх структур Генерального штабу та органів військового управління оперативної ланки на J-структури завершать до кінця 2020 року”, - повідомив Корнійчук.

Він також наголосив, що нинішня реформа — це не підготовчі формальні процедури, а корінні зміни у війську, перехід на стандарти та структури НАТО. Також він запевнив, що перехід управлінської структури Генерального штабу і війська загалом на натовські стандарти — це незворотний процес.