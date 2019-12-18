Допомога США на $300 мільйонів: Міноборони хоче отримати летальну зброю та ракетні комплекси

Виділення Україні допомоги з оборонного бюджету США у розмірі 300 млн доларів дасть можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє заступник міністра оборони України Аліна Фролова.

“Як і Нижня Палата, Сенат підтримав виділення Україні 300 мільйонів доларів для фінансування оборони та безпеки; це плюс 50 млн до попередньо запланованих. Бюджет включає і можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети”, - зазначила Фролова і подякувала американському народу за цей крок та за системність військової допомоги Україні з боку США.

Вона нагадала, що у вересні 2019 року в Міноборони США підтвердили успішність реформування Україною сфери оборони та боротьби з корупцією. “А це — перехід на “п’яту передачу” у нашій співпраці. Ми продовжуємо співпрацювати і лишаємось надійними союзниками”, - вважає урядовець.

Фролова також наголосила на важливості затвердження американських санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві “Північного потоку-2”, адже цей проєкт несе пряму загрозу регіональній безпеці і розширює межі гібридного впливу Росії на ключових європейських гравців.

Як повідомляв Укрінформ, Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників ухвалила більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України, а також санкції проти "Північного потоку – 2".