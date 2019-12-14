США можуть виділити $1 мільярд на енергетичну безпеку, в тому числі в Україні

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на зустрічах з членами Конгресу у Вашингтоні виступив за ухвалення вже внесеного проєкту закону США щодо енергетичної безпеки Європи, який невдовзі розглядатиметься.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“На зустрічах з членами конгресу Дмитро Кулеба виступив за ухвалення вже внесеного проєкту закону США щодо енергетичної безпеки Європи, який невдовзі розглядатиметься. Він надасть близько 1 мільярда доларів США американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури у Центральній і Східній Європі, зокрема, і в Україні. Це дозволить диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів”, - йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив на стратегічній важливості диверсифікації енергетики у Європі. “Йдеться не лише про Україну, а про стратегічний баланс у всьому регіоні, зокрема, про вплив Росії у Центральній Європі та на Західних Балканах”, - зазначив він.

Фото: Урядовий портал