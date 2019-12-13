Меркель задоволена, що "Зелена угода" не розколола ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель задоволена результатами засідання ради ЄС у частині клімату.

Про це вона заявила, коментуючи в Брюсселі перший день роботи саміту ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Я насправді задоволена. Не сталося розколу Європи на частини, але є країна, яка потребує певного часу, щоб з'ясувати, як це реалізується. Але я думаю, що у нас є шанси на успіх", - сказала Меркель.

За її переконанням, всі країни ЄС прагнуть досягти "кліматичної нейтральності" до 2050 року. Лише Польща поки "не готова уявити собі", як має відбуватися імплементація цієї мети. Отже країни повернуться до цього питання в червні наступного року.

Головне те, що європейські держави "повністю змінять свою енергетичну політику і, таким чином, трансформуються до моделі екологічно чистої економіки, підкреслила Меркель. Вирішуватися питання "енергетичної суміші" будуть по-різному: ФРН, нагадала канцлер, повністю відмовиться від ядерної енергетики, інші країни не планують цього робити, але важливим є існування спільної мети.

Меркель підтвердила підтримку кліматичному плану Green Deal нової глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Вона сподівається, що до 2050 року Європа стане "кліматично нейтральним континентом".