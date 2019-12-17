В місії ОБСЄ кажуть, що вихідними на Донбасі поменшало вибухів

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з вечора суботи по вечір неділі зафіксувала зменшення вибухів на Донбасі, у порівнянні з минулим звітом, до 190.

Про це повідомляється у щоденному звіті організації за 16 грудня 2019 року.

ОБСЄ повідомляє про 190 вибухів у Донецькій області.

"Приблизно дві треті порушень режиму припинення вогню, зокрема майже всі вибухи, зафіксовані в районах на південний схід та південний захід від Світлодарська", - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ також заявила, що в Луганській області не почула жодного вибуху.

Фото: ОБСЄ