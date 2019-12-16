Окупанти двічі порушили “тишу”, під Кримським працювали міномети
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 2 рази. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї". - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили один обстріл: поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Фото: МОУ