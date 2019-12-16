Окупанти двічі порушили “тишу”, під Кримським працювали міномети

У понеділок, 16 грудня противник на Донбасі порушив режим припинення вогню два рази, обстрілявши українські підрозділи із заборонених видів зброї.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 2 рази. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї". - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили один обстріл: поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Фото: МОУ